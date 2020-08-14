القاضي صوان تسلم ادعاء عويدات على 25 شخصا بينهم 19 موقوفا تمهيدا للبدء بالاستجوابات الإثنين

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تسلم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الاولية وباشر دراستها تمهيدا للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل.



وشملت ورقة الطلب التي اعدها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصا في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفا، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصرا، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصا، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء واصدار مذكرات التوقيف الازمة بحقهم سندا لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.