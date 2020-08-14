تقرير مستشفى الحريري .. وهذا عدد الحالات الحرجة

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بيّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 709 فحوص.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 81

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا التي خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 312 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24

- حالات وفاة: 0.