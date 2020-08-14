عبد الساتر زار عودة واكدا الوقوف إلى جانب المتضررين بكل الامكانات المتاحة

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قام رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، يرافقه النائب العام المونسنيور اغناطيوس الأسمر بزيارة تفقديّة لمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، حيث تم التباحث في حجم الدمار الذي أصاب مدينة بيروت جراء الانفجار الأليم.

وشدّد المطرانان على ضرورة عودة ابناء بيروت الى منازلهم في أسرع وقت ممكن حتى يبقى وجه العاصمة كما هو من دون أي تغيير ديمغرافي فيها. وأكد المطران عبد الساتر والمطران عودة الوقوف إلى جانب المتضررين بكل الوسائل والامكانات المتاحة، ورفعا الصلاة على نية خلاص لبنان واللبنانيين من كل أذى.