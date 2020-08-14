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درغام خلال لقاء مصالحة في عكار: خيارنا العيش الواحد ولم نتعامل يوما بخلفية طائفية مذهبية

14
AUGUST
2020
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شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام على "أننا كنا ولا نزال حريصين أشد الحرص على تحييد عكار عن التجاذبات السياسية والمشاكل والأعمال الاستفزازية التي تحدث في لبنان"، مشددا على "أن الوقت اليوم ليس للمزيد من الانقسام والتجرذم بل للوحدة والالتفات الى واقع مناطقنا الصعب على كل المستويات، في ظل الأزمات التي يتخبط بها وطننا والكارثة التي ألمت بالعاصمة بيروت".


كلام درغام، جاء خلال لقاء مصالحة عقد في مركز التيار الوطني الحر في منيارة - عكار، عقب إقدام عدد من الشبان على إحراق المكتب وتكسيره خلال فترة المظاهرات في العاصمة بيروت. وذلك بحضور حشد من الفاعليات السياسية والدينية تقدمهم الى جانب درغام النائب مصطفى علي حسين، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، المونسينيور الياس جرجس، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، ممثل الوزير السابق يعقوب الصراف ليلى كفروني، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور أسعد السحمراني ، منفذ عام الحزب السوري القومي الاجتماعي ساسين يوسف، رئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسار، ممثل رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار مالك جديدة الشيخ علي السحمراني، عضو الهيئة التتفيذية في المجلس الاسلامي العلوي الاستاذ احمد الهضام، الشيخ كرم الضاهر، منسق التيار الوطني الحر في عكار فادي إسطفان، وفاعليات.


وعقب كلمات لدعاة الصلح، حيث ألقى كل من الدكتور أسعد السحمراني، المفتي زكريا، المطران منصور، والدكتور كسار، كلمات دعت للوحدة والتضامن، ونبذ الخلافات.


أكد درغام في كلمة له على "أننا كتيار وطني حر لم نعمل يوما بكيدية ولا بخلفية طائفية ومذهبية بل سعينا دوما لأفضل العلاقات مع مختلف مكونات النسيج العكاري وهذه أخلاقنا وقيمنا، مشددا على أن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر، وحادثة بيروت المؤسفة بحق شاب من أبناء طرابلس صدر عنها إعتذار من قبل التيار على التصرف المسيء، لافتا إلى أن تنوعنا واختلافنا هو عامل قوة وغنى للبنان، فحرية التعبير حق مقدس ولكن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وخيارنا دائما هو العيش الواحد".


وانتقد درغام بشدة ظاهرة قطع الطرق التي تسيء لكل أبناء عكار وتزيد الواقع مسأوية.
وتساءل: "على من نقطع الطرق؟ على أهلنا من أبناء المؤسسة العسكرية والطلاب، على الموظفين والعمال؟ فالحل لم يكن يوما بقطع الطرق.
وختم درغام: "اليوم يكفينا وجود الفاعليات ورجال الدين الذين سعوا للمصالحة وترميم العلاقة، كما لا بد من شكر الزميل النائب وليد البعريني، ورئيس اتحاد بلديات الشفت انطون عبود لمسعاهما للمصالحة أيضا.


وسنعتبر هذا اللقاء بمثابة عهد لعدم تكرار ما حصل من أفعال مسيئة بحقنا جميعا تشوه صورتنا، وتضرب وحدتنا كأبناء عكار".
وفي الختام سلم درغام ومنسق التيار فادي اسطفان إسقاط الدعوى عن الشبان الذين اقدموا على إحراق مكتب التيار.

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