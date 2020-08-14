ميشال حايك وmtv في انتظار المزيد من الكوارث!

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«إليكم توقّعات ميشال حايك التي ننتظر أن تتحقّق»، بهذا العنوان طالعتنا قناة mtv أمس لتظهر مزيداً من غياب حسّ المسؤولية الوطنية لديها، ومزيداً من الإمعان في سياسة الغرق في مستنقعات الرايتينغ ولو على حساب الناس.

فلم تكد تمضي أيام قليلة على جريمة المرفأ، التي استثمرت فيها المحطة بالمنجّم، وانتشرت بعدها «نبوءته» وتوقعه لما سيحصل في مرفأ بيروت، حتى عادت وكررت السيناريو نفسه المحطة من دون الإلتفات الى خطورة ما تروّج له من مضامين وتسببه من خوف وهلع في صفوف اللبنانيين، الذين ما زالوا يعيشون تحت وقع صدمة التفجير الدامي للرابع من آب (أغسطس) الماضي. في متن الخبر المنشور أمس، على موقع mtv، تبجح المحطة بأن حايك أصاب في توقعه لتفجير المرفأ، إلى جانب مجموعة توقعات، أغلبها يصبّ في حدوث الكوارث والصدامات داخل الشارع اللبناني.

ويبدو أن المحطة تنتظر على احرّ من الجمر حدوثها، كي تحتفل على طريقتها بهذا الخراب الحاصل في البلاد، وتسبّب الهلع في صفوف اللبنانيين، وتخلق لديهم حالة توتر عالية، وكل ذلك من أجل حفنة من كسب المال والجمهور.