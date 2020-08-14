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بانو يوقّع على اقتراحي قانون معجلين مكرّرين

14
AUGUST
2020
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وقّع عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو على اقتراحي قانون معجلين مكرّرين تقدم بهما صباح اليوم النواب السادة نقولا صحناوي، إدي معلوف، ادغار طرابلسي، الكسي ماطوسيان، وهاغوب ترزيان.

 

يرمي الاقتراح الأول الى تحديد اعفاءات عدة لمتضرّري وضحايا انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت وتشمل

 

رخص الترميم ورسومها، واشتراكات المياه والكهرباء والهاتف، والرسوم والضرائب الجمركية عن البضائع المستوردة المدمّرة، ورسوم الميكانيك ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة، وضريبة الدخل، كما تجميد الإجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض للمنازل والسيارات.

 

ويشمل الاقتراح الثاني بمنح الحق من المتضرّرين، أكانوا مالكين أو مستأجرين، الحقّ بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في المصارف اللبنانية نقدأً وبالعملات الصعبة من أجل إصلاح وترميم منازلهم و/أو مؤسساتهم التجارية المتضرّرة.

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