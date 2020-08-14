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هذا هو السفير الروسي الجديد لدى لبنان

14
AUGUST
2020
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عيّن الدبلوماسي البارز ألكسندر روداكوف سفيراً جديداً فوق العادة ومفوضاً لروسيا الاتحادية لدى لبنان، خلفاً للسفير ألكسندر زاسبكين الذي كان على رأس البعثة الديبلوماسية الروسية في لبنان منذ العام 2010.


وبحسب "تاس"، فقد تمّ نشر المرسوم الرئاسي الذي عيّن بوتين بموجبه روداكوف سفيراً في لبنان، اليوم الجمعة، على البوابة الرسمية القانونية للكرملين.

 

وجاء في المرسوم: "تم تعيين ألكسندر نيكولايفيتش روداكوف سفيراً فوق العادة ومفوضاً لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية".

 

وشغل روداكوف سابقاً منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

 


بالإضافة إلى ذلك، فهو رئيس القسم الدولي في "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية".

 

وبموجب مرسوم آخر، أعفى بوتين السفير ألكسندر زاسبكين، الذي ترأس البعثة الدبلوماسية الروسية في بيروت منذ عام 2010، من منصبه.

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