لقاء مصالحة في مكتب التيار بحلبا: عكار ستبقى نموذجا للعيش المشترك‎

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في إطار معالجته تداعيات احراق مكتب التيار الوطني الحر في عكار، واستكمالاً لجهود لجنة الصلح المؤلّفة برعاية صاحب السيادة مطران عكار وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور وسماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وبتوجيهات من رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل ، عقد لقاء مصالحة استكمالاً للقاء التمهيدي الذي جرى سابقاً في دار مطرانية عكار الأرثوذكسية في مكتب التيار في حلبا وذلك بحضور سيادة المطران باسيليوس منصور, سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا , المونسينيور الياس جرجس ، رئيس دائرة الأوقاف ممثلاً بالشيخ علي السحمراني وعضو مجلس الاسلامي العلويّ الشيخ حسن حامد ، معالي الوزير السابق طارق الخطيب ، سعادة النائب أسعد درغام ، سعادة النائب مصطفى حسين ، ممثل معالي الوزير يعقوب الصراف الاستاذة ليلى الكفروني ، منسق عكار في التيار الوطني الحر الأستاذ فادي اسطفان ، المنفّذ عام الحزب السوري القومي الاجتماعي ساسين يوسف ، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللّبناني الدكتور أسعد السحمراني ، رئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسّار ، أمين سر دار الفتوى في عكار الشيخ وليد اسماعيل و حشد من الفعاليات الدينية والسياسية والحزبية. وعدد من شباب الحراك في عكار

وبعد النشيد الوطني الحرّ و والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء ألقى الدكتور أسعد كلمة شدّد فيها على أهمية هذا اللّقاء الجامع الذي يعكس أهمية المسامحة وتجاوز الخلافات شاكراً التيار الوطني الحرّ على تجاوزه اشكالية حرق مكتبه بروح التسامح و الشراكة الوطنية .

وألقى مفتي عكار الشيخ زيد بكّار زكريا كلمة شدّد فيها علي أهمية التحلّي بالروح الوطنية ونبذ الفتنة وأن تكون عكار نموذجاً في العيش المشترك حيث يسود مبدأ حرية الآخر في ممارسة آراءه السياسية بعيداً عن أجواء الشحن والبغضاء وهذا وكان لسيادة مطران عكار كلمة وموقف لافت قدّم من خلاله اعتذاراً باسم الموجودين عن حادثة احراق المكتب وما تلاها من تقصير ، وشدّد على الروح الوطنية الجامعة و روح المسامحة التي أظهرتها قيادة التيار الوطني الحر في تعاملها مع هذا الملف ومترفعة عن الخصومات والأحقاد خدمة لعكار و الوطن ومن بعدها كلمة لرئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسّار رحّب فيها بالطابع الجامع للفعاليات السياسية العكارية بهذا اللّقاء ، وشدّد على أهمية الوحدة و تعاون الأطياف السياسية في عكار على اختلاف آرائهم وكما شدّد على ضرورة الإنتماء والولاء للوطن لبنان وأشاد بموقف التيار الوطني وتجاوبه مع خطوة المصالحة وقد نوّه الأربعة المذكورين بدَور المنسق فادي اسطفان الايجابي في اتمام هذه المصالحة كما كانت كلمة لنائب رئيس التيار والوطني الحر لشؤون العمل الوطني الوزير طارق الخطيب تحدث فيها عن أهمية الوحدة في هذه الظروف وانفتاح التيار على باقي المكونات السياسية في لبنان وعن أهمية ممارسة العمل السياسي للتيار بروحٍ ندّية وشدّد أن لا فوقية ولا دونية في ثقافة التيار ، وشدّد النائب أسعد درغام في كلمته على ضرورة الترفّع عن الصغائر و تطرّق لضرورة وضع حدّ لمسألة قطع الطرقات في عكار والتي تنعكس سلباً على جميع مكوّنات المجتمع العكّاري وشاكراً في كلمته جميع من سعوا في اتمام هذه المصالحة.

أمّا كلمة منسق قضاء عكار أ.فادي اسطفان فقد شدّد فيها على أن المصالحة هي من صميم ثقافة التيار وبتوجيه من رئيسه وأن الهدف من هذه المصالحة أن تكون خطوة تأسيسية لمرحلة لاحقة يكون فيها العمل مع باقي الأفرقاء السياسيين في عكار تحت راية المصلحة الوطنية العليا وضمن أسس احترام الرّأي الآخر و درء الفتن ونزع الأحقاد ، والعمل على تعزيز نقاط التلاقي مع باقي الأطراف السياسية في عكار. وأن تبقى أيادينا ممدودة للجميع لِما فيه مصلحة عكار.

وفي الختام قام سيادة المطران باسيليوس منصور مع منسق عكار في التيار الوطني الحر والنائب أسعد درغام بتسليم كتاب الإسقاط الى لجنة الصلح مع ممثلين عن شباب الحراك في عكار.