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فهمي: لا علاقة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بهذه الأخبار!

14
AUGUST
2020
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يتمّ التداول عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تزعم قيام عناصر قوى الامن الداخلي بإطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي (الخردق) بشكل مباشر على المتظاهرين خلال تحركات الاسبوع الفائت.

 

يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن يؤكّد أنّ هذه الأخبار لا علاقة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بها.

 

كما انه ورد كتاب الى الوزارة من نقابة اطباء لبنان في بيروت حول خطورة استعمال الرصاص المطاطي على العين والرأس والقسم الأعلى من الجسم، وبعد التوضيح الذي صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي شدد على ان القوى الامنية لم تطلق الرصاص المطاطي ولا اي نوع آخر من الرصاص،


يؤكد الوزير فهمي أن كل ما ورد في بيان قوى الامن الداخلي يظهر الحقيقة كاملة.

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