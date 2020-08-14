أجواء لقاء الرئيس عون وديفيد هيل في قصر بعبدا

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أفادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل "وعد بمساعدات عينية إضافية ستصل الى لبنان".



وقال هيل: "مهتمون جداً بالإصلاحات المالية والإقتصادية ومكافحة الفساد هي التي ستؤدي الى تسييل أموال سيدر وتعاون صندوق النقد الدولي".



بدوره، أكد الرئيس عون "تصميمه على إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وأنه لن يتوقف عند هذين الأمرين وطلب المساعدة الأميركية بتحقيق إنفجار المرفأ خصوصاً لناحية معرفة الجهة التي اوصلت الباخرة الى لبنان ومن هي الجهة التي ساهمت بوصولها".