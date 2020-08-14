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لجنة مراقبة هيئات الضمان: لضرورة الإسراع في مسح وتقييم الأضرار المؤمنة والمبادرة إلى تسديد منافع العقود إلى مستحقيها

14
AUGUST
2020
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بيان عن لجنة مراقبة هيئات الضمان:
 
 
 
تبعاً للانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٠ وتداعياته لناحية الأضرار الواقعة بالأرواح والممتلكات، أرسلت اللجنة كتاباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان أكدت بموجبه على ضرورة الإسراع في مسح وتقييم الأضرار المؤمنة على اختلاف أنواعها والمبادرة إلى تسديد منافع العقود إلى مستحقيها دون تلكؤ
 
 
 
وعليه، وعند وجود أي استفسار حول تسديد التعويضات الناجمة عن انفجار ٤ آب ٢٠٢٠، تطلب اللجنة من كافة المواطنين والمؤسسات، الحاملين لعقود تأمين والمتضررين من إنفجار ٤ آب ٢٠٢٠، التواصل مع مكتب تلقي الشكاوى لدى اللجنة
 
 
 
Email: icc-care@insurancecommission.gov.lb
 
Whatsapp: 81999069
 
 
 
ليصار الى ملاحقة مطالباتهم مع الهيئة المعنية تأميناً للتعويض عن كافة الأضرار المؤمنة وفق منافع العقد
 
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