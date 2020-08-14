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كورونا لبنان: لم نبلغ الذروة بعد ولا إقفالاً تاماً

14
AUGUST
2020
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 أكّد مستشار وزير الصحة العامة الدكتور إدمون عبّود في حديثٍ لـ»الجمهورية»، أنّه «لا إقفال تام وكلّي «Total shutdown» مثل الذي شهده لبنان في 15 آذار، إنّما المطلوب هو التباعد الجسدي لجهة تفادي المصافحة باليد وتفادي التقبيل، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وتفادي الإختلاط». وقال: «لم نبلغ الذروة بعد، إلّا أنّ عدد الإصابات يرتفع وترتفع معها أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى العناية الفائقة».

وتابع: «إنّ كلّ من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى البوار، ومستشفى النبطية المجهزة لاستقبال مرضى «الكورونا» أصبحت عناياتها الفائقة شبه ممتلئة كلّياً».

إلى ذلك، أكّد عبود أنّه «لا إقفال للمطار وسيبقى مفتوحاً، إنّما سيكثّف العمل مجدّداً على الحَجر الصحي المنزلي، أي يقوم القادمون بفحص الـPCR ويمكثون في بيوتهم 14 يوماً».

ولفت إلى أنّه «ستكون بعض المستشفيات الميدانية مخصّصة لمرضى «كورونا» وهو ما حفّز وزير الصحة حمد حسن على استقبال المستشفيات الميدانية كلّها، بما أنّنا فعلياً لسنا بحاجةٍ إلى جميع هذه المستشفيات من أجل جرحى الإنفجار».

الجمهورية
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