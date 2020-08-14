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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 آب 2020

14
AUGUST
2020
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الأخبار

خيانة بتوقيت ترامب
ماذا كنتم تتوقعون من مشيخات صاحبة الجلالة؟
‫توزيع خرائط لمخازن مزعومة للمقاومة: جنبلاط يحضّر لـ5 أيار جديد
‫«عجقة» عسكرية غربية... وباريس تتبنى الشروط الأميركية: حكومة «محايدة» وانتخابات مبكرة
‫وحش «سوليدير» يرعب سكّان محيط المرفأ

البناء

اتفاق إماراتيّ «إسرائيليّ» برعاية أميركيّة على حساب لبنان ومرفأ بيروت… وتطبيع بلا حدود
صوان محققاً عدليّاً يبدأ مهامه باستجواب الوزراء... وتساؤلات عن البحريّة الدوليّة؟
برّي لنظام مدنيّ وقضاء مستقل... وهيل وظريف في بيروت... ونصرالله يتحدّث اليوم

 

الجمهورية

ضغوط دولية لحكومة بمعايير جديدة
إرادة البقاء
تسابق دولي على الدعم والمطالبة باإلصـــالحات

الديار

«وصاية» دولية ــ اقليمية تنتهك «السيادة» اللبنانية وتحدد «شكل» الحكومة
«سباق» ديبلوماسي إيراني ــ أميركي... وقلق من «الكباش» حول «اليونيفيل»
تعيين محقق عدلي واولى مفاجآت هيل: «آف بي آي» تشارك في التحقيق ؟

اللواء

كباش أميركي - إيراني على أرض الإنفجار: خلاف على الحكومة والتحقيقات
برّي يعلن إحباط «مؤامرة إسقاط المجلس».. وصوان محققاً في جرائم انفجار المرفأ

نداء الوطن

جعجع لـ"نداء الوطن": لا حكومة وحدة ولا أقطاب
المياه الحكومية لا تزال "عكرة"... وجنبلاط عن زيارة بعبدا: "منشوف"

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