وزارة الصحة: نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت اظهرت وجود 9 حالات ايجابية

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اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الاتي :"تفيد وزارة الصحة العامة بنتائج الدفعة الأخيرة من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 10/8/2020، إضافة إلى استكمال يومية 11/8/2020 والدفعة الأولى من فحوصات 12/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية.



وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوصات 10/8/2020 كالتالي:



"رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

"رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

"رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

"رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية).



وجاء استكمال فحوصات 11/8/2020 كالتالي:



"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

"رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).

"رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

"رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

"رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).

"رحلة لواندا : شركة DT رقم 7688 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 12/8/2020 كالتالي:

"رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

"رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية).

"رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

"رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية).

"رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

"رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

"رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

"رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

"رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

"رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية) .