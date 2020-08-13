بلدية زوق مكايل: بناء على الاتصالات والمراجعات أكدت السلطات الأمنية والمدنية أن الوضع في معمل الزوق الحراري أصبح آمنا

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صدر عن بلدية زوق مكايل البيان الآتي: "بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد في بلدية زوق مكايل مساء الأربعاء 12/08/2020، وطالبت فيه البلدية العمل على إخراج المواد المنتهية الصلاحية من حرم معمل الزوق الحراري وتلفها بالطرق البيئية المعتمدة عالميا خلال مهلة 24 ساعة من تاريخه، والتي تسببت إعادتها إلى حرم معمل الزوق بالهلع لدى المواطنين في المناطق السكنية المجاورة، وبعد تأكيد المسؤولين المدنيين والأمنيين والخبراء اللبنانيين والأجانب المنتدبين من فرع المعلومات، بناء على تعليمات وتوجيهات النيابة العامة التمييزية، أن هذه المواد غير خطرة ولا تستدعي النقل إلى خارج حرم المعمل، مع تأكيد تلفها بحسب المعايير البيئية المعتمدة تحت إشراف وزارة البيئة. كما أكد لنا المسؤولون أنه تم تنظيم مستودعات المواد الكيميائية الضرورية لتشغيل المعمل من خلال عزل تلك المواد عن بعضها البعض تحت إشراف الخبراء المختصين وتوضيبها بحسب الأصول في عنابر مختلفة بما يتناسب مع السلامة العامة. وبناء على كل الاتصالات والمراجعات التي أجرتها البلدية اليوم الخميس، تبين أن كل السلطات الأمنية والمدنية تؤكد أن الوضع في معمل الزوق الحراري أصبح آمنا بعد الإجراءات الترتيبية المحلية التي أشرفت على تنفيذها بكل دقة. كما أن جهاز المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي أقام نقطة حراسة على المواد المعدة للتلف إلى حين تنفيذ تلفها.

وعليه، إن بلدية زوق مكايل، وهي العين الساهرة على أمن المنطقة ستتابع، كما عهدتموها بكل أمانة، كل المراحل المتبقية والمؤدية إلى إنهاء هذا الملف بالكامل وبالطرق الصحيحة لما فيه من مصلحة جميع المواطنين وأمنهم وسلامتهم. حمى الله لبنان واللبنانيين من كل شر متربص بهم".