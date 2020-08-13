الجيش: استمرار وصول المساعدات إلى بيروت و13 طائرة حطت في المطار خلال ال 48 ساعة الماضية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من 12/8/2020 ظهرا وحتى ظهر يوم 13/8/2020 ثلاث عشرة طائرة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقا للترتيب الأبجدي:

إيرلندا: مساعدات طبية.

إيطاليا: مساعدات إنسانية.

جمهورية مصر العربية: مساعدات غذائية.

سلطنة عمان: مساعدات طبية.

فنلندا: مساعدات طبية.

الإمارات العربية المتحدة: مساعدات طبية وغذائية.

الجزائر: مساعدات طبية.

الدنمارك: مساعدات إنسانية.

السويد: مساعدات طبية.

الكويت: مساعدات غذائية وطبية.

ألمانيا: مساعدات طبية.

المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات إنسانية.

اليابان: مساعدات إنسانية".