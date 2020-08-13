الجيش: استمرار وصول المساعدات إلى بيروت و13 طائرة حطت في المطار خلال ال 48 ساعة الماضية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من 12/8/2020 ظهرا وحتى ظهر يوم 13/8/2020 ثلاث عشرة طائرة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقا للترتيب الأبجدي:
إيرلندا: مساعدات طبية.
إيطاليا: مساعدات إنسانية.
جمهورية مصر العربية: مساعدات غذائية.
سلطنة عمان: مساعدات طبية.
فنلندا: مساعدات طبية.
الإمارات العربية المتحدة: مساعدات طبية وغذائية.
الجزائر: مساعدات طبية.
الدنمارك: مساعدات إنسانية.
السويد: مساعدات طبية.
الكويت: مساعدات غذائية وطبية.
ألمانيا: مساعدات طبية.
المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات إنسانية.
اليابان: مساعدات إنسانية".