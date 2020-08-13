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التقى وفد من حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بقيادة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان بتجمع اللجان والروابط الشعبية وأصدروا البيان التالي:



- تفجير المرفأ المشؤوم هو جزء من مخطط قديم – جديد لالغاء دور بيروت التوحيدي الوطني والعربي النهضوي.

- التأكيد على الإسراع في التحقيق القضائي بكارثة المرفأ، والتحقيق المالي المرّكز في أوضاع المصارف والمؤسسات.

-سؤال عن دور القوات الدولية المكلفة بمراقبة الشواطئ اللبنانية وتفتيش كل السفن في السماح لدخول المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت

- تحية لكل من ساهم بانتصار لبنان المقاوم عام 2006 والذي لقن العدو درساً لن ينساه وحقق معادلة ردع مع عدوانيته.

- المخاطر التي تهدد الامن القومي العربي في اكثر من قطر عربي تتطلب عملاً يؤدي الى التضامن والوحدة.

- القوى الوطنية والقومية مدعوة الى ادراك حقيقة المخاطر التي تهدد لبنان والوطن العربي وتجاوز كل أسباب الخلاف والتباعد بينها.

اعتبرت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) وتجمع اللجان والروابط الشعبية ان التفجير الاجرامي الآثم الذي استهدف مرفأ بيروت، سواء كانت نتيجة عمل عدائي أو اهمال وتقصير، انما هو جزء من المؤامرة القديمة الجديدة التي تسعى الى الغاء دور العاصمة اللبنانية كمرتكز لوحدة الوطن وللروح النهضوية في الأمة، وان تغييبها سياسياً واقتصادياً وثقافياً خطوة رئيسية باتجاه تقسيم لبنان الى كانتونات طائفية ومذهبية متناحرة. وهو ما يستوجب بذل كل الجهود الوطنية والقومية لمواجهة هذا المخطط والإسراع بإعادة بناء مرفأ بيروت، كما بالإسراع في التحقيق القضائي الوطني في كارثة التفجير ومسبباتها والضالعين فيها والتي رأى فيها الكثيرون أكبر حادثة تفجير غير نووي عرفها العالم.

دعوة المرابطون وتجمع اللجان جاءت إثر اجتماع دام ساعتين بين وفد الهيئة القيادية للمرابطون وعلى رأسه امينها العميد مصطفى حمدان ووفد تجمع اللجان وعلى رأسه المنسق العام معن بشور.



وقد جرى في الاجتماع التداول في مختلف الشؤون المحلية والعربية حيث أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان، بما يضمن الإصلاح الجذري الذي هو مطلب اللبنانيين، قبل أن يكون مطلب أي جهة أخرى، ومكافحة الفساد الظاهر والمقنع الذي تسبب بالكوارث المتعددة التي عرفها اللبنانيون وأخرها التفجير المشؤوم في المرفأ والذي أدى الى استشهاد المئات وجرح الالاف وفقدان العشرات كما الى تدمير منازل العديد من اللبنانيين في أحياء العاصمة وضواحيها..

وفي هذا الاطار شدد المجتمعون على ضرورة اسراع الدولة، بكافة أجهزتها المعنية، الى التعويض الفوري على المتضررين وعلى اعتماد خطة إيواء لمن فقد منزله من جراء الانفجار على نحو يضمن الشفافية والشمولية والعدالة في التوزيع.



كما اكد المجتمعون على أن اللبنانيين متمسكون بإجراء تحقيقين أساسيين في آن معاً، تحقيق قضائي وجنائي مرّكز بحادثة التفجير الآثم، وتحقيق مالي ومصرفي مرّكز في مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات الأخرى تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء، املين ان تكون الكارثة الكبرى التي حلت بلبنان فرصة يستفيد منها اللبنانيون في معالجة كل خلل في ادارة دولتهم وعلاقاتهم البينية بعيداً عن أي تدخل خارجي، بما يعزز السيادة الوطنية والوحدة بين اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة من اجل استقلال بلدهم، وتحرير ارضه، وتحصين منعته الوطنية.

وتساءل المجتمعون عن أسباب تغييب مساءلة القوات الدولية التي تراقب المياه الإقليمية بشكل مكثف وتفتيش كافة السفن الموجهة إلى مرفأ بيروت وكافة المرافئ اللبنانية منذ صدور القرار ١٧٠١ قبل ١٤ عاما

وأمام ظاهرة تفشي فيروس الكورونا والازدياد الملحوظ في الإصابات دعا المجتمعون المواطنين الى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية في مواجهة هذا الوباء اللعين والالتزام بتعليمات الجهات الصحية المعنية، لأن مكافحة هذا الوباء لا يمكن ان تنجح في غياب دور فاعل للمجتمع والمواطن فيها، كما دعوا الدولة الى تحمل مسؤولياتها كافة في مواجهة هذا التفشي وتجهيز نظام صحي قادر على معالجة أثارها بما يخفف من عدد الضحايا،مبدين ارتياحه لما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتشاف لقاح ضد هذا الوباء الخبيث داعين إلى أن يكون لبنان في طليعة المستفيدين من هذا اللقاح.



ورأى المجتمعون ان حلول الذكرى الرابعة عشر لانتصار لبنان المقاوم على العدوان الصهيوني في حرب ال 33 يوماً، ينبغي ان يكون مناسبة للتمسك بالمعادلة الوطنية القائمة على الشعب والجيش والمقاومة، ولإدراك حجم المخاطر المستمرة التي تهدد لبنان، ولاجراء المراجعات المطلوبة من الجميع ،على غير صعيد، لتلافي العديد من الثغرات في واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي المأزوم.

وفي الوقت الذي وجه المجتمعون تقديرهم لكل من شارك في تحقيق الانتصار عام 2006، في مقدمهم الرئيس اميل لحود والجيش اللبناني والعديد من أبناء الشعب اللبناني الذين شكلوا السياج الوطني الحامي للمقاومة الباسلة التي لقنت العدو درساً لن ينساه والتي وفرت للبنان استقراراً أمنياً مستمراً منذ 14 عاماً في اطار معادلة الردع المتبادل وأنهت الزمن الذي كان فيه العدو يستبيح أرضنا ومرافقنا ويجتاح مدننا وبلداتنا خلال ساعات او ايام معدودة.



كما توجه المجتمعون بالتحية الى كل الأشقاء والأصدقاء العرب والمسلمين والاحرار في العالم الذين كان لمساندتهم دورا رئيسيا في الصمود الأسطوري الذي حققه اللبنانيون لا سيما في سورية والثورة الإسلامية في ايران وجماهير أمتنا في كل الأقطار العربية.

المجتمعون دعوا الى وحدة كل القوى الوطنية والقومية في لبنان والوطن العربي لمواجهة كافة التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها أمتنا من المحيط الى الخليج، والى تجاوز كل أسباب الخلاف والتباعد، لا سيّما ان القضايا التي تجمعها، وفي المقدمة منها قضية القضايا في فلسطين، تتطلب هذه الوحدة النضالية والتكامل السياسي في إطار المشروع النهضوي العربي.

تداول المجتمعون أيضاً في مختلف القضايا العربية وما يواجهه الأمن القومي العربي في العديد من الأقطار العربية من مخاطر متعددة الأطراف والأساليب وهو ما يتطلب الخروج من عقلية التجزئة والانقسام الى رحاب التضامن والوحدة..