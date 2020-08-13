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مخزومي استقبل كوبيتش: لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تستعين بخبرات لجنة تحقيق دولية وبالتقنيات الضرورية التي يفتقر إليها القضاء اللبناني

13
AUGUST
2020
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، في مكتبه في وسط بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الانفجار – الجريمة الذي طاول مرفأ بيروت، شاكراً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً المساعدات المقدمة للمتضررين في بيروت المنكوبة، مجدداً التأكيد على وجوب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تستعين بخبرات لجنة تحقيق دولية وبالتقنيات الضرورية التي يفتقر إليها القضاء اللبناني لكشف المتورطين بهذه الكارثة.

وقال إن لبنان واللبنانيين يراهنون على دعم الأمم المتحدة لثورة 17 تشرين، ودعم التغيير الذي يتطلع إليه اللبنانيون، خصوصاً بعد جريمة انفجار المرفأ والنكبة التي ألمت ببيروت ومعظم أهلها. وثمن الدعم الذي توفّره الأمم المتحدة للبنان، خصوصاً عبر قوات اليونيفيل التي ترعى أمن الجنوب، آملا دعم التجديد لهذه القوات والقرار 1701. وشدد على أن أي رعاية أممية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية تحدث فرقاً في البلد وتدعم إعادة إعمار بيروت.

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