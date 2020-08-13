تفجير بيروت - إعلام هام لأصحاب الأبنية المهدومة أو المتضررة!

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني إعلاما حول اعفاء الأبنية المهدومة أو المتضررة من جراء انفجار الرابع من آب من العام 2020 من ضريبة الاملاك المبنية. وفي ما يأتي نصه:

"يهم وزارة المالية ان تعلم جميع مالكي الأبنية وأقسام الأبنية المتضررة من جراء الانفجار المروع الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 بما يلي:

- إعفاء هذه الابنية والاقسام من ضريبة الاملاك المبنية ابتداءً من 4/8/2020، وأن وزارة المالية تسهيلا على المواطنين المتضررين ستعمد الى الحصول على المعلومات عن هذه الأبنية والأقسام من الجهات الرسمية التي تولت الكشف الميداني وتحديد الأضرار، علما أنه يبقى للمالك او المستثمر أن يتقدم بطلب من الدائرة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية في حال رغبته بذلك، وأنه يمكنه ارسال الطلب الكترونيا على البريد الالكتروني لهذه الدائرة،

- يستمر الاعفاء للأبنية أو الأقسام المهدومة كليا او بشكل جزئي او المخربة بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها لغاية تاريخ اعادة ترميمها، على ان يتم ابلاغ الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية فور اعادة الترميم او التصليح.