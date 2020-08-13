تحذير هام من قوى الأمن الداخلي!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد تكاثر شكاوى المواطنين لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول تعرضهم لقرصنة تطبيق "Whatsapp" الخاص بهم من قبل مجهولين، وذلك من خلال تلقيهم رسائل نصية “sms” تتضمن رمزاً أو “6-digit code”.

فيعمد الشخص المجهول الى التواصل معهم من رقم انترنت او رقم ضحية اخرى (في معظم الأحيان يكون الرقم مقرصن عائد لشخص موثوق به من قبل الضحية)، ويطلب منهم تزويده بالرمز بحجة انه ارسله لهم عن طريق الخطأ.

وبعد ان يرسلوا له الرمز، يفعّل المقرصن تطبيق "Whatsapp" العائد للضحية على جهازه، ويصبح بتصرفه، وبالتالي يتعذر على صاحب الحساب إعادة تفعيله من جديد، الا بعد فترة زمنية من خلال الولوج الى "Resend code" أو "Call me".

إضافة الى ذلك، وبعد ان يصبح الـتطبيق تحت سيطرة المقرصِن، يعمد الاخير الى التواصل مع الاشخاص الموجودين على الحساب او غيرهم منتحلاً صفة صاحب الرقم، ويبادر الى القيام بأفعال جرمية منها:

القيام بالخدعة ذاتها المذكورة أعلاه على لائحة الأشخاص الموجودين على هاتف الضحية وقرصنة حساباتهم.

وضع صور اباحية والتواصل مع ارقام النساء، منتحلاً صفة صاحب الرقم.

ابتزاز الضحية والتهديد بإرسال المحادثات ومضمونها واي صور في حال وجودها إذا لم تقم بإرسال بطاقات تشريج لإعادة التطبيق لها.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم الاجابة على هذه الرسائل عن طريق إعادة ارسال الرمز، تفادياً للوقوع ضحية قرصنة تطبيق "Whatsapp".