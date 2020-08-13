حقائق وخفايا إنخفاض دولار السوق السوداء

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يستمر سعر صرف الدولار بالانخفاض في السوق السوداء حيث سجل ظهر اليوم ما بين 6600 و6750 ليرة للدولار الواحد.



عدّة اسباب تقف وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لعلّ ابرزها عودة الدولار عبر شركات تحويل الأموال من الخارج، ومن الممكن أن يتراجع الدولار كثيرا فيما لو تراجعت المصارف خطوة إلى الوراء وأفرجت عن جزء من اموال المودعين بالدولار الأميركي و ذلك كما في شهر شباط ٢٠٢٠..



انّ انخفاض الدولار اليوم، قد يسبّب حالة من الاكتأب عند بعض التجار الجشعين الذين يريدون الاستفادة من هذا الارتفاع لجني المزيد من الأموال، على حساب المواطن الفقير.

كما و قد انكشف الجزء الاصطناعي من انتفاخ الدولار بحسب المضاربة غب الطلب بحسب الأهواء السياسية.