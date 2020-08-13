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"هزة قوية جنوبا الأحد تسبق ثوران بركان دوبي داخل الاراضي اللبنانية" .. إليكم الحقيقة!

13
AUGUST
2020
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نفت مديرة "المركز الوطني للجيوفيزياء" التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة المهندسة مارلين البراكس، في حديث لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، ما يتم تناقله عبر تطبيق واتساب أن مراصد جيولوجية أوروبية وأميركية كشفت أن بركان دوبي الخامد الذي يقع داخل الأراضي اللبنانية على مقربة من إسرائيل، سيثور مجددا بعد هزة أرضية عنيفة تقع مساء الأحد.


واعتبرت البراكس أن "الخبر غير صحيح"، ووضعته في إطار "الاشاعة"، مؤكدة أن "لا أحد يستطيع توقع حدوث هزة أرضية وخصوصا بهذه الدقة والتفاصيل"، مشددة على أن "لبنان ليس بلدا بركانيا".


بدوره، أكد الباحث في المياه الجوفية والمخاطر الجيولوجية جان أبي رزق في حديث لـ "لوكالة الوطنية للاعلام" أن "لا انفجارات بركانية في لبنان"، موضحا أن "هناك صخورا بركانية تكونت بسبب تسرب اللافا البركانية من باطن الأرض وانتشارها من خلال فوالق وكسور، فشكلت طبقات من الصخور البركانية منذ حوالى الـ 150 مليون عام".


إشارة إلى أن بركان دوبي هو بركان طبقي يقع في منطقة جنوب البحر الأحمر على الطرف الشمالي لشرقي مثلث العفر في أرتريا.

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