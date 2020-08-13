إجتماع هامّ للكورونا في بعبدا .. هذا ما أعلنه وزير الصحة

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أعلن وزير الصحة حمد حسن بعد الاجتماع الخاص بكورونا في قصر بعبدا عن "تمديد إعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلّب ذلك".

وشدد على "أننا سنبدأ بعزل احياء في بعض المناطق إضافة إلى إعادة تفعيل الحجر المنزلي للحدّ من تفشي كورونا قدر الإمكان بعد امتلاء 50 في

المئة من أسرّة المستشفيات".

ولفت الى أن "وجب الآن على المستشفيات الخاصة والحكومية استقبال مصابي كورونا".

وأشار الى أن "نتيجة النقاش مع الرئيس عون وحرصه على ازالة العقبات تم الاتفاق على انشاء خلية عمل للتنسيق في القطاع الصحي والاستشفائي نتيجة انفجار المرفأ الذي ادى الى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة".

وقال: "نتوقع المزيد من حالات كورونا خلال الاسبوع القادم وهذا ما يحتم علينا التصرف بمسؤولية وادراك".