التيار الوطني الحر فتح الباب لجمع التبرعات والمساهمات المالية لمساعدة أهالي بيروت‎

A + A -

من أجل لبنان ومن أجل بيروت وأهلها وبعدما بدأ التيار الوطني الحر العمل منذ اليوم الاول لنكبة بيروت الى جانب الناس، فتح التيار في لبنان وفي بلدان الانتشار التي ما توقف شبابنا فيها لحظة عن المساعدة منذ استفحال الازمة المالية والاقتصادية وأزمة كورونا، فتح الباب لجمع التبرعات والمساهمات المالية لمساعدة أهالي بيروت على إصلاح منازلهم المتضررة وتأمين المساعدات العينية والأدوية والأغذية بسبب الحاجة الكبيرة والملحّة التي نتجت عن انفجار المرفأ وللخروج بسرعة من المحنة التي سبّبها والانطلاق من جديد رغم كل شيء.

ويمكنكم التبرع عبر موقع

Http://donation.tayyar.org

او الاتصال على الارقام:

70002080- 70080012

او عبر الحساب المصرفي ورقمه موجود بالصورة المرفقة.