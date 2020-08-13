بري: كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس .. وهذا عدد المفقودين

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رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تلاوة الاستقالات أن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، وقانون انتخابي دون عائق مذهبي او طائفي، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع والاسراع في تأليف الحكومة يكون في بيانها الوزاري الاصلاحات ومكافحة الفساد.

واشار الى انه خلال الاسبوعين الماضيين كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلاً من العكس.

وفي اطار آخر، كشف بري أن عدد المفقودين يفوق الـ٣٠ شخصاً.