رسالة من عوني الى قلب العونيين...

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اهلي في التيار الوطني الحر

الحالة العونية...

ان ما يمر به لبنان، لهو خراب تعودنا عليه، من قتل وانفجارات، من الخوف من حرب اهلية او حرب اسرائيلية، من الفقر والعوز، من التضخم والبطالة، من التزلم والتهديد، من اناس فاسدين يعيثون طغيانا بنا، وتهمتنا، الوطنية والمحافظة على كرامتنا ومقا و مة كل من يمس شرفنا...

ايها العونيون...

قررت كتابة هذه الكلمات، لان هناك من جرح مشاعري حبا وثقة، من دون اي سابق معرفة، وانا المغترب عن قضيتي، وعن اهلي، سائلين ان كان هناك بصيص امل للتغيير فتبقى وعائلتها في لبنان رغم المصاعب، او ترحل تاركة ورائها الشغف الوطني وشرف النضال والدفاع عن كرامتها وكرامة لبنان...

فجوابي لها، هو جواب يجب ان يقرأه الجميع ويتمعن به، لانني اجبتها وقد احسست بسكين تقتلني لثقة لم افكر يوما بنيلها، ولم ابحث عنها، ولم اهتم ولن اهتم لمنصب او مال، ولكن زادني شرف وارفع رأسي انني وصلت لما سعى اليه القائد، طوال ٣٠ عاما، وهو العيش الواحد بدل العيش المشترك، فنعم، والف نعم، انه العهد القوي، انه العهد الذي برزت قوة من آمن بقضية محقة رسخها بذهننا قائد لا مثيل له، نعتز اننا عشنا في زمنه، واثبتنا انه العهد القوي بإيمان شعبه ولحمة مسلميه ومسيحييه لنتحول من الطائفية الى لبنانيين...

انتظرنا ٣٠ عاما ونحن نعلم اننا سنصل الى هذه الحالة، وكل الخونة يهجمون علينا، وهذا طبيعي، اذ ان الشر يهجم على الخير ولكن، الخير من سينتصر، وارجو ان تأخذوا جوابي الى جميع من لم يقرأه، ليعلم اننا #لغير_الخالق_ما_منركع

‏hy moustafa.bel nesbe ele enta btet2aman 3a beite w wlede w lebnen w enta khaye aktar mn ktir masihii .3tini amal wahad ta ma 2adim wra2e w fell ana w wlede .

دبحتيني... وامنتيني امانة صعبة... ما بكذب عليكي الايام الجاية صعبة بس نهاية المشوار عقد تأسيسي جديد وبناء لبنان القوي... نهاية المشوار لالنا يعني للعماد عون... بس بالنهاية القرار قرارك وانت واولادك اهلي... انا لو فيي ارجع لبنان برجع اليوم.. بس المطار مسكر اولا، والبعض طالبين راسي... بس رغم هالشي، يفتحوا المطار وانا برجع لعيش العز بلبنان... هيدا اللي انتوا فيه بالنسبة الي عز... عندي ٦ اخوة بنات واخ... وبيي وامي بلبنان، ورفضوا يطلعوا لان عايشين بعز العماد عون...

ويسعد صباحكم...