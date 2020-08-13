بالصورة - بيروت من الفضاء بعد الانفجار!

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نشر رائد الفضاء كريستوفر كاسيدي، على حسابه عبر «تويتر» لقطة لمدينة بيروت بعد الانفجار بسبعة أيام. وقال رائد الفضاء الأميركي التابع لوكالة «ناسا» في تغريدة: «أفكر ببيروت اليوم، قلبي ينفطر على كلّ من تأثّروا بالمأساة الأخيرة. أرسل الحب من محطة الفضاء الدولية»، مرفقاً تغريدته بصورة من الفضاء للعاصمة اللبنانية.

وسبق أن نشرت وكالة الفضاء الأميركية خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذي هزّ بيروت، واستخدمت الوكالة البيانات المعدلة من أقمار «كوبرنيكوس سنتينل» الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة.