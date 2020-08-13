عناوين الصحف ليوم الخميس 13 آب 2020

الديار: خريطة المواقف الداخلية والدولية وجهود لتشكيل الحكومة في مطلع أيلول
ماكرون يوسع نطاق اتصالاته دولياً لتسريع الولادة والبدء بالانقاذ
محاولات ناشطة لصيغة تجمع بين التكنوقراط والتمثيل السياسي
الأخبار: الحريري: هذه شروطي
لا ضوء أخضر سعودياً و عون غير متحمّس
التيار لن يشارك: سعد ليس عنواناً للاصلاح
واشنطن: لا لمشاركة حزب الله في الحكومة
نداء الوطن: لهذه الأسباب رفض "القضاء الأعلى" تعيين مرشح نجم محققاً عدلياً
عون يروّج لحكومة أقطاب... وباسيل "قطبتها المخفية"!
اللواء: مفاوضات دولية - إقليمية لتمرير الحكومة.. وماكرون يضغط لبنانياً
هيل في بيروت للقاءات موسعة.. والتحقيقات تشمل الوزراء غداً بانتظار الإتفاق على المحقق العدلي
البناء: خلاف مجلس القضاء ووزيرة العدل يعطّل المجلس العدليّ… والتحقيق لاستجواب الوزراء
ماكرون مع روحانيّ هاتفياً... ويواكب مبادرته مع القيادات اللبنانيّة... ونصرالله يطلّ غداً / الاستقالات النيابيّة أمام المجلس... وجعجع يدعو للتراجع عنها... والحريري لا يزال متردداً
النهار: السلطة والمعارضة تتخبطان و"كاسحة" ماكرون وسط الألغام
الجمهورية: الحريري على شروطه .. والأكثرية محرجة
the daily star: International contacts to spur govt formation
l'orient le jour: Durement affecté, le secteur hospitalier déterminé à se redresser
Des millions de dollars doivent être investis pour que les hôpitaux endommagés puissent reprendre une activité normale.