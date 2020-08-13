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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 آب 2020

13
AUGUST
2020
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 الديار: خريطة المواقف الداخلية والدولية وجهود لتشكيل الحكومة في مطلع أيلول

ماكرون يوسع نطاق اتصالاته دولياً لتسريع الولادة والبدء بالانقاذ
محاولات ناشطة لصيغة تجمع بين التكنوقراط والتمثيل السياسي

 

 

 


الأخبار: الحريري: هذه شروطي

لا ضوء أخضر سعودياً و عون غير متحمّس
التيار لن يشارك: سعد ليس عنواناً للاصلاح
واشنطن: لا لمشاركة حزب الله في الحكومة

 

 

 



نداء الوطن: لهذه الأسباب رفض "القضاء الأعلى" تعيين مرشح نجم محققاً عدلياً
عون يروّج لحكومة أقطاب... وباسيل "قطبتها المخفية"!

 

 



اللواء: مفاوضات دولية - إقليمية لتمرير الحكومة.. وماكرون يضغط لبنانياً
هيل في بيروت للقاءات موسعة.. والتحقيقات تشمل الوزراء غداً بانتظار الإتفاق على المحقق العدلي

 

 

 


البناء: خلاف مجلس القضاء ووزيرة العدل يعطّل المجلس العدليّ… والتحقيق لاستجواب الوزراء
ماكرون مع روحانيّ هاتفياً... ويواكب مبادرته مع القيادات اللبنانيّة... ونصرالله يطلّ غداً / الاستقالات النيابيّة أمام المجلس... وجعجع يدعو للتراجع عنها... والحريري لا يزال متردداً

 

 

 


النهار: السلطة والمعارضة تتخبطان و"كاسحة" ماكرون وسط الألغام

 

 

 



الجمهورية: الحريري على شروطه .. والأكثرية محرجة

 

 

 

 

the daily star: International contacts to spur govt formation

 

 

 


l'orient le jour: Durement affecté, le secteur hospitalier déterminé à se redresser
Des millions de dollars doivent être investis pour que les hôpitaux endommagés puissent reprendre une activité normale.

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