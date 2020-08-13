أسرار الصحف ليوم الخميس 13 آب 2020

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اللواء: اسرار

همس

تتدفق على بيروت مجموعات دولية، من جنسيات شتى، لا سيما الدول الفاعلة، للتأثير في مجريات أحداث مرتقبة؟



غمز

كشف نائب بارز أن أي اتصال أو تنسيق لم يجرِ بين النواب المستقيلين، وكل نائب فاتح ع حسابه..



لغز

تواجه بعض الدول والجمعيات صعوبات في القبول، أو إيجاد الآلية للوصول الى الشعب، بعيداً عن الأطر الحكومية، حتى قبل استقالة الحكومة.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ نائبة رئيس الحكومة المستقيلة زينة عكر وحدها ستحضر جلسة مجلس النواب.

ينقل دبلوماسيون عن سفير أجنبي معني بالملف اللبناني أنه كان قد حذر منذ مطلع العام من وصول سعر صرف الدولار إلى عشرة آلاف ليرة.

تشير أوساط سياسية إلى أنّ نائباً مستقيلاً يعتزم إطلاق "موقف مفاجئ" خلال إطلالة إعلامية مرتقبه له قريباً.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر إعلامية فرنسية قريبة من الاليزيه إن التسريبات التي تحدثت عن تهديد الرئيس الفرنسي بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين هي فبركات محلية تناقض الثقافة الفرنسية التي لا تؤمن بالعقوبات أصلاً. واعتبرت المصادر أن محاولة توظيف الموقف الفرنسي كداعم لفريق بوجه فريق في لبنان في غير محلها.



كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن المشروع الأميركي في ليبيا يقوم على حل وسط بين فرنسا وتركيا مقابل التفويض الأميركي لفرنسا في لبنان القلقة من توجه روسي إيراني بفتح الباب أمام تركيا إذا استمرّ الضغط الغربي العربي على حزب الله.

الجمهورية: أسرار



وزيرة سابقة ستعود إلى وزارة حسّاسة

تُسرِّب وزيرة سابقة لقريبين منها أنها ستعود إلى وزارة حسّاسة تسببت بخسائر هائلة في خزينة الدولة رغم الرفض الشعبي الكبير لعودة وجوه من الفترة السابقة.

الحكومة كانت السور

قال قريبون من مرجع رسمي إن الحكومة كانت بمثابة السور لحماية المَوقعَين الرسميَّين الأول والثاني والآن أصبح الهجوم يستهدفهما مباشرة.

أسرع وزير

قال وزراء ممازحين عن تعيين زميل لهم إنه أسرع وزير في تاريخ البشرية فأول جلسة له كانت الأخيرة.