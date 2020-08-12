مدير قسم الصحة في الاونروا: الامور اصبحت في مرحلة حساسة بعد تسجيل اصابات عدة في مخيم عين الحلوة

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لفت مدير قسم الصحة في وكالة الأونروا الدكتور عبد الحكيم شناعة في بيان الى أن "الأمور أصبحت في مرحلة حساسة جدا بعد تسجيل عدة اصابات كورونا داخل مخيم عين الحلوة، وبالتالي هذا يفرض على أهلنا في المخيم القيام بالحجر الذاتي لأنفسهم وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى"، مطالبا "بإغلاق كافة المقاهي وأماكن التجمعات في المخيم وعدم خروج الأطفال من المنازل والحفاظ على التباعد الإجتماعي والالتزام بإرتداء الكمامة، لكي نحد قدر الامكان من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في هذه المرحلة الخطرة".

ودعا شناعة أي شخص قام بمخالطة أي مصاب بكورونا أن يقوم بتزويد اسمه لوكالة الاونروا لاجراء الفحص له "كوننا في هذه المرحلة لا توجد فيها فحوصات عشوائية والفحوصات التي تجرى حاليا هي فقط للمخالطين، كما ان وكالة الاونروا على أتم الإستعداد لنقل أي شخص إلى مركز سبلين للحجر الصحي".

وأشار شناعة الى "اننا في وكالة الأونروا بحاجة في هذه المرحلة بالذات إلى شراكة المجتمع المدني واللجان الشعبية والفصائل والقوى الأمنية والجمعيات وجميع من يستطيع تقديم المساعدة لنشر التوعية"، حاثا الناس على البقاء في منازلهم للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالمخيم".

وذكر شناعة اخيرا بأن "الفحوصات التي أجريت وتجري في المخيمات الفلسطينية هي بالتنسيق التام ما بين الاونروا ووزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني".