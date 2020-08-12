وفد قواتي طرح على الجميل فكرة العدول عن الاستقالة

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استقبل رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، في مكتبه في بكفيا، وفدا من حزب "القوات اللبنانية"،



وطرح الوفد القواتي، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل، "فكرة العدول عن الاستقالة التي تقدم بها نواب الكتائب قبل جلسة الغد النيابية".



وأكد رئيس الكتائب "صوابية استقالة نواب الحزب وسائر النواب المستقيلين لما لهذه الخطوة من أهمية لجهة سحب الشرعية من المجلس النيابي، وبالتالي من المنظومة السياسية المهترئة والفاسدة". وكرر مطالبته "باقي النواب بتقديم إستقالتهم، لأن لا مهادنة مع هذه المنظومة خاصة بعد سقوط الحكومة".