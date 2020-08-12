بانو يحذر من بيع او رهن الابنية القديمة التراثية لمنظومة الفساد المستشرية: فمن باع تراثه باع نفسه ووطنه وأصبح بلا كرامة

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قام عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو بجولة تفقدية إلى مناطق متضررة حيث تفقّد الأضرار المادية الفادحة الناجمة عن التفجير الكارثي، واضعاً إمكاناته وخدماته في تصرّف الجميع في هذه الفترة الأليمة.

وزار النائب بانو "غرفة طوارئ المتقدمة" التي كانت قيادة الجيش قد أنشأتها لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت برئاسة العميد الركن سامي الحويك الذي أطلعه على سير الأعمال الإنقاذية المستمرة.

على خط مواز، أجرى النائب بانو سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين تطرّق خلالها إلى موضوع بيع البيوت والأبنية التراثية الذي أُثير في الإعلام في اليومين الأخيرين، محذراً من أنّ مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد بالقضاء على الهوية اللبنانية وعلى دفن ذاكرة بيروت وتاريخها العريق. وقال "حذار السماح لمنظومة الفساد المستشرية بيع أو حتى رهن الأبنية القديمة التراثية، فمن باع تراثه، باع نفسه ووطنه وأصبح بلا كرامة".