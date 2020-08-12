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الوفاء للمقاومة: للإسراع بتشكيل حكومة قادرة وفعالة

12
AUGUST
2020
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اعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنها "ناقشت المستجدات السياسية بما فيها استقالة الحكومة والاتصالات التي بدأت لتشكيل حكومة جديدة، وهي توجهت بالشكر إلى دولة رئيس الحكومة المستقيلة وإلى الوزراء الذين بذلوا وسعهم خلال الأشهر القليلة الماضية، فحققوا نجاحا حيث أمكن لهم، وأخفقوا في مجالات أخرى شأن حكومات سابقة".

وأوضحت الكتلة خلالها اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك أنها "اطلعت من رئيسها على فحوى اللقاء السياسي حول الطاولة الرئاسية الفرنسية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وإذ رحبت بالمسارعة الفرنسية لتفقد الأوضاع في لبنان، فإنها تعاطت بإيجابية وانفتاح ومسؤولية وطنية مع الأفكار التي جرى نقاشها".

وأكدت أن "الأولوية الوطنية تبقى إغاثة بيروت المنكوبة، بالبحث عن المفقودين ومداواة الجرحى ومواساة ذوي الشهداء وإيواء من فقدوا مساكنهم، ومساعدة المتضررين، والعمل لإعادة الإعمار، وهذا كله لن يبلسم الجراح إذا لم يترافق مع كشف جميع الحقائق المرتبطة بهذه الفاجعة الوطنية من خلال التحقيق الوطني العادل والنزيه الذي يتطلع إليه اللبنانيون للوصول إلى محاكمة المسؤولين وإنزال أشد العقوبات بحقهم مهما علا شأنهم سياسيا وأمنيا وقضائيا وإداريا"، مشددة على أنها "ستتابع هذا الملف بالطرق القانونية، وصولا الى تحديد المسؤوليات".

 


ورأت أن "مسارعة قناصي الفرص إلى الاستثمار الرخيص للأوجاع الوطنية، في سياق تحقيق أهدافهم السياسية على حساب سيادة البلد ومناعته هو دليل إضافي على مدى ارتهان هؤلاء لمشاريع خارجية، ففي لحظة يحتاج فيها بلدنا إلى اعلى درجات التضامن الوطني، حاولت جهات سياسية وإعلامية مكشوفة الأهداف دفع البلد إلى فوضى أمنية ودستورية وإحداث فراغ في مؤسسات الدولة والتنكر لأصل وجودها ولمسؤولياتها وإثخان بيروت بمزيد من الجراح من خلال تخريب ما سلم من الانفجار وكأنه لم يكف العاصمة ما أصابها، وممارسة الكيد والتضليل والتحريض وغير ذلك مما اعتادت عليه هذه الجهات عند كل أزمة وطنية، دون أن تحصد منه سوى الفشل والخيبة وافتضاح دورها التخريبي".

وحيت الكتلة "جمهور المقاومة على صبره وتحمله للاستفزازات السياسية والإعلامية النافرة، والإساءة إلى رموزه الدينية والوطنية، وعلى عدم انجراره إلى المكائد التي تنصب لبلدنا. إن هذا الصبر ينم عن ثقافة وطنية عالية وحرص على السلم الأهلي، وهو دليل قوة ووعي في مواجهة ثقافة السباب والفتنة والتدمير والفوضى التي لا تداوي جريحا ولا تعيد مهجرا ولا تعوض متضرر ولا تسهم في بناء بلد، وبالتأكيد لن يجني أصحابها أي مكسب سياسي".

ودعت إلى "الإسراع في تشكيل حكومة قادرة وفعالة وعلى قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها لتقوم بواجباتها، خصوصا في ظل حاجة لبنان إلى معالجة الآثار المترتبة عن الانفجار والنهوض من أزمته المالية والاقتصادية".

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