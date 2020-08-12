كيف جاءت نتائج فحوصات الPCR للرحلات التي وصلت الى بيروت

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان " بنتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/8/2020 و9/8/2020 و8/8/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.



وتفاصيل نتائج 10/8/2020 كالتالي:

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة استوكهولم : شركة W7 رقم 5504 (جميعها سلبية(

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)



وفي ما يلي نتائج لرحلات وصلت في 9/8/2020:

رحلة الجزائر : شركة DAH رقم 4016 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية)



وفي ما يلي نتائج لرحلات وصلت في 8/8/2020:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دلمن : شركة WLB رقم 4102 (جميعها سلبية)".