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وزراء تفقدوا مرفأ بيروت واطلعوا على استعداداته لاستقبال بواخر المواد الغذائية

12
AUGUST
2020
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تفقدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزيرا الاشغال العامة والنقل والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار وراوول نعمة، مرفأ بيروت اليوم، يرافقهم رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي، مدير العلاقات العامة توفيق لطيف، المستشار بيار بعقليني ووفد من برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة.

بداية، جال الجميع في أرجاء الارصفة واطلعوا على جهوزية المرفأ واستعداداته لاستقبال البواخر المحملة بالمواد الغذائية المقدمة من برنامج الاغذية العالمي، ومدى القدرة على استيعاب هذه المواد وفق الطرق والمواصفات العلمية، وامكانية تزويد عنابر جديدة سريعة التركيب لاستقبال المواد الغذائية المرسلة من البرنامج.

ثم قال نجار: "علينا القيام بواجباتنا تجاه الوطن، ونشكر برنامج الاغذية العالمي لتقديمه المساعدة والدعم، بعد الكارثة التي حلت بنا. نحن هنا لتفحص الارصفة التي نستطيع العمل عليها مجددا لحل مشكلة الغذاء. وعلينا العمل بصورة طارئة وسريعة لمساعدة ابناء الوطن وإطلاق العمل بمرفأ بيروت الذي نؤكد على أهميته ودوره الأساسي والريادي في إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني".

بدوره، أشار نعمة الى أن "هناك 12 رافعة تعمل من اصل 16 في مرفأ بيروت، والمرفأ يعمل الان كي تفرغ البواخر حمولتها ويأتي التجار لأخذ بضاعتهم من المرفأ".

أما عكر فنوهت بـ"الجهود التي تقوم بها إدارة المرفأ بالتعاون مع قيادة الجيش من أجل تنظيف المساحات الموجودة بجانب الأحواض، وتأمين المخازن والحاويات لتخزين كميات القمح والحبوب التي ستصل تباعا". 

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