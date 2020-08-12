living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدابير سير غداً تواكب انعقاد جلسة مجلس النواب في الاونيسكو

12
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“بتاريخ 13-8-2020، سيعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو- بيروت، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:
– منع المرور عند نفق صائب سلام، وتحويل السير من كورنيش المزرعة باتجاه تلة الخياط / تلفزيون لبنان.

 

– منع مرور السير على تقاطع الملاط – كرامي، وتحويله باتجاه شارع الراشدين.
– منع مرور السير على تقاطع الكارلتون – ديغول، وتحويله نحو نصر – الروشة.
– منع المرور على محطة العجوز، وتحويل السير من تقاطع البستاني نحو ساحة خليل مطران /غبريال المر.
– منع مرور السير عند نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير باتجاه شارع غبريال المر وباتجاه حديقة بن زايد.
– منع المرور عند مفرق السفارة العراقية باتجاه فصيلة الرملة البيضاء، وتحويل السير من تقاطع حديقة بن زايد نحو “kempinski” (“Summer land” سابقاً).

 

على المواطنين القادمين من محافظة الجنوب باتجاه بيروت اعتماد طريق سليم سلام. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout