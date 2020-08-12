تدابير سير غداً تواكب انعقاد جلسة مجلس النواب في الاونيسكو

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“بتاريخ 13-8-2020، سيعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو- بيروت، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

– منع المرور عند نفق صائب سلام، وتحويل السير من كورنيش المزرعة باتجاه تلة الخياط / تلفزيون لبنان.

– منع مرور السير على تقاطع الملاط – كرامي، وتحويله باتجاه شارع الراشدين.

– منع مرور السير على تقاطع الكارلتون – ديغول، وتحويله نحو نصر – الروشة.

– منع المرور على محطة العجوز، وتحويل السير من تقاطع البستاني نحو ساحة خليل مطران /غبريال المر.

– منع مرور السير عند نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير باتجاه شارع غبريال المر وباتجاه حديقة بن زايد.

– منع المرور عند مفرق السفارة العراقية باتجاه فصيلة الرملة البيضاء، وتحويل السير من تقاطع حديقة بن زايد نحو “kempinski” (“Summer land” سابقاً).

على المواطنين القادمين من محافظة الجنوب باتجاه بيروت اعتماد طريق سليم سلام. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم”.