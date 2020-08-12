رئيس لجنة الصحة النيابية يحذر من التفشي السريع لكورونا.. وهذا ما كشفه

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حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي من "التفشي السريع لفيروس الكورونا مترافقا مع عدم التزام الإرشادات الوقائية من وضع الكمامة إلى التباعد الإجتماعي والتعقيم، وكذلك إقامة المناسبات الإجتماعية (أفراح-أحزان) بدون أدنى مستوى من التدابير الوقائية".

ودعا النائب عراجي إلى "التنبه لعدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استقبال المصابين بال covid 19 وخصوصا الذين يحتاجون الدخول إلى قسم العناية المركزة، وذلك لعدم وجود أسرة كافية في هذه الأقسام، بعد المأساة الإنسانية التي حلت بلبنان من جراء إنفجار المرفأ، فأقسام العناية مليئة بالجرحى الذين قد يحتاجون الى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم إستيعاب المستشفيات المرضى المصابين بالكورونا".

وأشار عراجي الى انه الاتفاق مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، على تخصيص أكثر من مستشفى ميداني لمرضى الكورونا، خصوصا وأن رئيس مجلس إدارة مستشفى الرئيس رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض أعلن عن إمتلاء قسم الكورونا في المستشفى، وهذا مؤشر خطير، بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس وإرتفاع حالات الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية.