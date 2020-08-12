المؤسسة العامة للاسكان دعت المقترضين الى الإبلاغ عن اضرارهم

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دعت المؤسسة العامة للاسكان المقترضين منها الى مراجعة المصرف الخاص بهم وشركات التأمين والمؤسسة العامة للاسكان للابلاغ عن حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتابعت المؤسسة في بيان إنّها "تتطلع في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي لم يعيشها لبنان من قبل الى هذه الحملة المنظمة من اجل احصاء الأضرار التي لحقت بالمساكن الممولة منها بهدف اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء ما ستنتهي اليه هذه الإحصائيات. وللبت بشكل ومضمون المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي مع المتضررين ضمانا لحقوقهم وحقوق المؤسسة ومنعا لأي إشكال قد يحصل لاحقا".