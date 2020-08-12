محافظ بيروت أوعز الى شرطة بيروت إخلاء العقارات التي تشكل خطراً على شاغليها

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194و197 من القانون رقم 1990/17، وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة في منطقتي الرميل و المدور على عدد من الأبنية القائمة على العقارات رقم (24)،(400)،(448) الرميل، ورقم (212)،(213)،(215) المدور، تبين ان الوضع الإنشائي لتلك الأبنية بات يشكل خطراً على شاغليها والمارة وعلى السلامة العامة، طلب من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي الإيعاز لمن يلزم لإخلاء كامل الأبنية القائمة على العقارات المذكورة أعلاه، ومنع المرور ضمن الشوارع والأملاك العامة المحيطة بها بصورة مؤقتة ولحين التأكد من رفع الخطر.



من ناحية أخرى، وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت على عدد من الأبنية القائمة على العقارات رقم (4)،(32)،(493)،(112) من منطقة الرميل، تبين وجود أجزاء منها آيلة للسقوط الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة المارة والسلامة العامة.



وعليه، وعملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194و197 من القانون رقم 1990/17، كلف المحافظ عبود شرطة بيروت منع المرور على الأرصفة والفسحات المحيطة بتلك العقارات، وإقفال الطريق أمامها بصورة مؤقته ولحين التأكد من رفع الخطر .