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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 آب 2020

12
AUGUST
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الأخبار: انفجار المرفأ: بالأسماء... هؤلاء كانوا يعلمون

«إغراءات» أميركية لحكومة يرأسها الحريري من دون المقاومة وباسيل | حزب الله: لا وزارة محايدة ولا أسماء مستفِزة

التيار عاتب على الحليف: نريده معنياً لا أطفائياً فقط!

 

 

 


الديار: غضب عارم في الشارع يُعبّر عن عدم الثقة بالطبقة السياسية والحكام
فيتو من الثنائي الشيعي والوطني الحر على الإنتخابات النيابيّة المبكرة
التشاور لعمليّة التأليف بدأ ... والقوات: سنعارض حكومة الوحدة الوطنية بقوة

 

 

 


نداء الوطن: جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول اليونيفل والأميركيون أصرّوا على "مطلبَين"
البازار الحكومي مفتوح... والتركيز على "الأجندة"!

 

 

 



البناء: مساعٍ فرنسيّة لربط لبنان بالصراع على ليبيا لتجاوز العقدة السعوديّة واستقطاب مصر للتسوية
نواف سلام غير مطروح واسم الرئيس المكلّف ينتظر موقف الرئيس الحريريّ / الغالبيّة النيابيّة وجنبلاط لتفويض برّي بلورة المشهد الحكوميّ... والتحقيق منفصل

 

 

 


اللواء: أسبوع نكبة بيروت: تحذير أميركي من الكارثة قبل سنوات!
واشنطن تربط بين الحكومة العتيدة وسلاح حزب الله.. والحريري في عين التنية قبل الجلسة

 

 

 


النهار: هل السماسرة يشترون البيوت التراثيّة المهدّمة في الجمّيزة ومار مخايل والمدوّر والكرنتينا والأشرفيّة؟

 

 

 

 

الجمهورية: التكليف ينتظر إختيار الأسم

 

 

 



the daily star: One week on, thousands march for justice  

 

 

 

 

l'orient le jour: Rien à attendre avant une entente politique élargie
À Aïn el-Tiné, Joumblatt plaide pour « un cabinet d’urgence » et entend coordonner avec Berry.

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