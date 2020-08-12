عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 آب 2020

الأخبار: انفجار المرفأ: بالأسماء... هؤلاء كانوا يعلمون
«إغراءات» أميركية لحكومة يرأسها الحريري من دون المقاومة وباسيل | حزب الله: لا وزارة محايدة ولا أسماء مستفِزة
التيار عاتب على الحليف: نريده معنياً لا أطفائياً فقط!
الديار: غضب عارم في الشارع يُعبّر عن عدم الثقة بالطبقة السياسية والحكام
فيتو من الثنائي الشيعي والوطني الحر على الإنتخابات النيابيّة المبكرة
التشاور لعمليّة التأليف بدأ ... والقوات: سنعارض حكومة الوحدة الوطنية بقوة
نداء الوطن: جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول اليونيفل والأميركيون أصرّوا على "مطلبَين"
البازار الحكومي مفتوح... والتركيز على "الأجندة"!
البناء: مساعٍ فرنسيّة لربط لبنان بالصراع على ليبيا لتجاوز العقدة السعوديّة واستقطاب مصر للتسوية
نواف سلام غير مطروح واسم الرئيس المكلّف ينتظر موقف الرئيس الحريريّ / الغالبيّة النيابيّة وجنبلاط لتفويض برّي بلورة المشهد الحكوميّ... والتحقيق منفصل
اللواء: أسبوع نكبة بيروت: تحذير أميركي من الكارثة قبل سنوات!
واشنطن تربط بين الحكومة العتيدة وسلاح حزب الله.. والحريري في عين التنية قبل الجلسة
النهار: هل السماسرة يشترون البيوت التراثيّة المهدّمة في الجمّيزة ومار مخايل والمدوّر والكرنتينا والأشرفيّة؟
الجمهورية: التكليف ينتظر إختيار الأسم
the daily star: One week on, thousands march for justice
l'orient le jour: Rien à attendre avant une entente politique élargie
À Aïn el-Tiné, Joumblatt plaide pour « un cabinet d’urgence » et entend coordonner avec Berry.