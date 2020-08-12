أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 آب 2020

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اللواء: اسرار

لغز

رفض مرجع نيابي بشكل قاطع التحدث هاتفياً إلى مسؤول سابق، على خلفية أداء اعتبره استفزازاً يومياً.



غمز

رست آلية المساعدات الدولية على توزيعها عبر المؤسسات اللبنانية المرتبطة بالمؤسسات الدولية الضامنة.



همس

تُواجه دول «المحور الشرقي» مأزقاً لجهة التعامل مع الوضع اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت!

نداء الوطن: خفايا

يشير بعض المتابعين للملف العمراني في بيروت أنّ ثمة حاجة الى أكثر من ألف مصعد، ليست متوفرة في السوق اللبنانية.

عُلم ان أحد مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان خلف اقتراحه طرح الانتخابات المبكرة الذي أودى بالحكومة.

يتخوّف بعض أفرقاء قوى 8 آذار من أن يكون هناك من بالغ بتقدير مواقف الرئيس الفرنسي والتعاطي على أساسها مع الحكومة بشكل قد يقود إلى اللحاق بمجرد «سراب» دولي.



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر متابعة للتحقيقات في قضية تفجير المرفأ إن أحد وجوه التحقيق يستهدف التحقق من وجود تسرّب كميات من المواد المتفجرة المخزنة خلال السنوات التي تمّ تخزينها خلالها، وما إذا كان لذلك علاقة بالتغاضي عن بقائها وإن الدول المهتمة بالتحقيق وخصوصاً فرنسا تهتم بذلك لشكوكها بعلاقة تنظيم القاعدة بالملف.

كواليس

تتابع مصادر دبلوماسيّة عربيّة تحرّكات المبعوث الأممي في اليمن لمعرفة درجة تقدّم التفاوض الجاري بين إيران وأميركا عبر القناة الفرنسية ومدى شراكة السعودية في هذا التفاوض. وقالت المصادر إن هناك تقدماً بطيئاً يوحي ببرود على المسار الإيراني السعودي.