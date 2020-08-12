القوات: سنعارض حكومة الوحدة الوطنية بقوة

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الديار: كشفت اوساط سياسية من فريق 8 آذار للديار انه ستكون هناك بضعة ايام ليتشاور كل طرف مع نفسه ومعاونيه وتتم جوجلة الافكار، وساعتئذ تعقد لقاءات ثنائية وثلاثية ومن ثم جماعية لمقاطعة المواقف في الاكثرية والاقلية النيابية وليس داخل فريقنا فقط.

وتشير الى ان مبدأ حكومة الوحدة الوطنية من الطبيعي ان تكون له الاولوية بالاضافة الى خيار تصريف الاعمال وبقاء حكومة تصريف الاعمال ومنع اي فراغ.

اما اللافت في هذا المجال فهو موقف القوات اللبنانية الرافض رفضا قاطعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واصفة اياها بأن التجربة اظهرت انها فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي لماذا اعادة احياء تجربة فاشلة انهكت البلد ولم تأت بأي نتيجة ايجابية للبنان.

بموازاة ذلك، كشفت اوساط سياسية ان الرئيس بري وحزب الله والتيار الوطني الحر رفضوا تقصير ولاية المجلس النيابي في اللقاء الذي عقد منذ يومين في عين التينة وضم الخليلين . وبناء على ذلك، بات تقصير ولاية المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة مطلبا صعب تحقيقه.

وتعقيبا على ذلك، اضحت الاستقالات التي حصلت من نواب حزب الكتائب ونواب مستقلين عبارة عن موقف سياسي من الفاجعة جراء انفجار مرفأ بيروت. ولكن من الواضح ان هذه الاستقالات لن تؤدي الى الهدف المرجو منه، وهو انتخابات نيابية مبكرة. وهذه المسألة مرتبطة ايضا بقرار الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المستقبل الذين يرون ان الاستقالة من البرلمان يجب ان لا تكون نابعة عن انفعال او موقف سياسي بل خطوة تليها خطوة اخرى، وهي الانتخابات المبكرة.