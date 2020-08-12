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زهران للـLBCI: لن تبرد قلوبنا الا عندما نرى المشانق معلّقة

12
AUGUST
2020
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أكد المحلل السياسي سالم زهران أنه "لن تبرد قلوبنا الا عندما نرى المشانق معلّقة في مرفأ بيروت لأن من ارتكبوا هذه الجريمة يستحقون المشانق حتى تبرد قلوب أهالي الشهداء".

وقال زهران للـLBCI إن "القاضي غسان عويدات اتخذ المسار الصحيح ولم يستثن أحداً في التوقيفات واتمنى ان يتم خلال أيام معدودة الاتفاق على قاضٍ نزيه"، لافتاً الى أن "التحقيق في هذه القضية هو محلي ذي طابع دولي".

وشدد زهران على انه "يثق بالقاضيين عويدات وسهيل عبود ويؤمن أن هذا التحقيق يجب أن يتوسّع".

كما اكد أنه "حتى لو كان "بيي" مورط في هذا الملف سأقول اسمه علناً واتمنى على القضاة أن يشاركوا الاعلام في التحقيق خصوصاً في حال نُفّذ ضغط سياسي عليهم".


وتابع زهران متسائلاً: "كيف يُعقل أن المسؤولين الذين اعتادوا تسريب أتفه التفاصيل إلى الإعلام لم يسربوا التقارير عن وجود نتراتالأمونيوم وخطورتها؟؟".

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