الى متى يكفي مخزون الخبز في لبنان؟

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أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في حديث لشبكة الـ”CNN” عن “إختفاء إحتياطات القمح وبالتالي لبنان لديه من الخبز مايكفي لأسبوعين ونصف فقط. ولذا علينا العمل بسرعة، ولهذا السببب أنا في لبنان وفرقنا على الأرض الآن تقوم بتقييم الوضع”.

ولفت الى “أننا قمنا بإحضار 17.5 ألف طن من الطحين لتوفير الطعام والخبز للشعب اللبناني، وهذا سيكفي لحوالي الـ20 يوما، كما سنجلب 30 ألف طن من الحبوب ولذلك يجب علينا تنظيف قسم من الموقع ونعمل لمعرفة ما سيتطلبه الأمر للبدء بالعمل وسنأتي بالرافعات وكل ما نحتاجه لنستطيع العمل”، مشيرا الى أن “85 في المئة من الحبوب التي يحتاجها الشعب تصل عبر مرفأ بيروت ولذلك علينا العمل بسرعة”.