سفير قطر يدشن المستشفى الميداني في مستشفى الروم

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اعلنت سفارة دولة قطر في بيان انه تم مساء اليوم تدشين المستشفى الميداني في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) بحضور السفير محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر في لبنان، والدكتور محمد حيدر ممثل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال، واللواء الياس شامية ممثل قائد الجيش اللبناني والسيد ادغار جوجو مدير عام مستشفى الروم والوفد القطري اللوجستي والطبي الذي قام بتشييد المستشفى، بالإضافة الى عدد من الدبلوماسيين.



الجابر

وفي كلمته، توجه السفير الجابر بالتعازي لأهالي ضحايا الانفجار ودعا بالشفاء العاجل للجرحى واضاف "ندشن المستشفى الميداني الأول الذي قدمته دولة قطر تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمساندة الاشقاء اللبنانيين جراء انفجار المرفأ والمستشفى مجهز بالمعدات الطبية اللازمة ويضم أكثر من60 غرفة عمليات وغرف للمصابين والمرضى، على ان يتم تشغيل المستشفى الثاني في الجعيتاوي قريبا بعد الانتهاء من تجهيزه.



من جهته شكر ممثل وزير الصحة محمد حيدر دولة قطر على وقوفها ودعمها الدائم للبنان. بدوره أشاد ممثل قائد الجيش اللبناني بجهود قطر ومساهمتها الكريمة للبنان في تجاوز المأساة الإنسانية التي المت به، وثمن عمل الفريق الطبي واللوجستي القطري الذي أتم تجهيز المستشفى بسرعة قياسية مع كامل التجهيزات والمعدات.



كما نوه مدير مستشفى الروم بالتجهيزات والمعدات المتاحة داخل المستشفى الميداني وقدم شرحا مسهبا عن المستشفى وعن اقسامه التي تتضمن غرف عمليات عديدة وغرف اسعاف للمصابين وصيدلية.