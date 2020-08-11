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سيادة المطران عطا الله حنا : " ان جمال وبهاء لبنان هو جمال وبهاء للمشرق كله ومن القدس نبعث برسالة التضامن والمحبة والاخوة لاشقاءنا اللبنانيين "

11
AUGUST
2020
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القدس –   قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في حديث اذاعي بأننا نعرب عن تضامننا الكامل كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مع لبنان الشقيق الذي تعرض خلال الاونة الاخيرة لازمات كثيرة ومختلفة ومتنوعة وصلت ذروتها بهذا الانفجار الهائل الذي ادى الى ارتقاء عدد كبير من الشهداء ناهيك عن الجرحى والدمار الهائل في مدينة بيروت الجميلة مدينة الثقافة والفن والابداع والفكر .
نقدم تعازينا القلبية لاسر الشهداء جميعا ونبعث من رحاب مدينة القدس برسالة المواساة لكل اولئك الذين فقدوا ابناءهم واحبائهم في هذا الحادث المأساوي المروع كما ونسأل الله بأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين وان يعزي اولئك الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في اوضاع مأساوية في ظل هذه الكارثة الغير مسبوقة التي ألمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.
من القدس نبعث برسالة المحبة والاخوة والتضامن الى لبنان الشقيق والى اهلنا في بيروت ونحن على يقين بأن لبنان وبالرغم من كل المآسي والاحزان والالام التي المت به الا انه سوف ينتصر على الموت وسيعود لبيروت بهائها وجمالها ومجدها وستنهض مجددا من بين الركام .
يؤلمنا ويحزننا جدا ما حدث في بيروت ونتمنى بأن تتم مسائلة الفاسدين ومحاكمتهم لان المسائلة والمحاكمة العادلة هي الكفيلة بألا تتكرر مآسي من هذا النوع .
ان اللبنانيين بكافة اطيافهم وطوائفهم مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن يتجاوزوا خلافاتهم وان يوحدوا جهودهم للنهوض ببلدهم ولملمة الجراح واعادة بناء ما دمر فجمال لبنان وبهائه هو جمال وبهاء لهذا المشرق كله .
ومن رحاب مدينة القدس نقول لاخوتنا اللبنانيين بأن قلوبنا معكم في هذا الظرف العصيب وكما نقول في الكتاب المقدس بأن الام عندما تشعر بالمخاض تتألم ولكنها تفرح عندما يأتي مولودا جديدا .
لبنان يمر بحقبة عصيبة ونتمنى ان ينتقل لبنان الى مرحلة جديدة فيها الاصلاح والخير ومسائلة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بكافة مسمياتها واوصافهم وهم الذين اوصلوا لبنان الى ما وصل اليه اليوم .
 
 
 
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